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Манчестер Юнайтед пропонує шалену суму за Магуайра – англієць ризикує стати найдорожчим захисником світу

10:21 870 Читать на русском
Манчестер Юнайтед пропонує шалену суму за Магуайра – англієць ризикує стати найдорожчим захисником світу
Харрі Магуайр / Фото: Sky Sports

Манчестер Юнайтед не полишає надій підписати оборонця Лестера Харрі Магуайра.

"Червоні дияволи" запропонують Лестеру 113 мільйонів євро за центрального захисника збірної Англії Харрі Магуайра, повідомляє The Daily Star. Щоправда "лиси" хочуть отримати за свого оборонця 125 мільйонів євро.

Лестер відхилив божевільну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Магуайра

Крім того зазначається, що Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Магуайру третю найбільшу зарплату у клубі – 280 тисяч євро на тиждень.

Ван-Біссака офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед

До слова, наразі найдорожчим захисником планети є Вірджил ван Дейк. Ліверпуль минулоріч заплатив за нього Саутгемптону понад 84 млн євро.

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