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Сульшер дозволить Лукаку грати лише в лінії атаки

21:00 2 Читать на русском
Сульшер дозволить Лукаку грати лише в лінії атаки
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер буде використовувати форварда Ромелу Лукаку лише на його природній позиції.

Ромелу Лукаку не доведеться відпрацьовувати в глибині поля, як це було за часів Жозе Моурінью, повідомляє The Sun.

Ювентус зацікавлений у придбанні Лукаку

Новий наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер дозволить бельгійцю виконувати його природню роль атакувального гравця і грати лише на цій позиції.

Після приходу норвежця на посаду головного тренера Юнайтед виграв 3 матчі з сумарним рахунком 12:3 і наразі перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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