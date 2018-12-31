Сульшер дозволить Лукаку грати лише в лінії атаки

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер буде використовувати форварда Ромелу Лукаку лише на його природній позиції.

Ромелу Лукаку не доведеться відпрацьовувати в глибині поля, як це було за часів Жозе Моурінью, повідомляє The Sun.

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Новий наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер дозволить бельгійцю виконувати його природню роль атакувального гравця і грати лише на цій позиції.

Після приходу норвежця на посаду головного тренера Юнайтед виграв 3 матчі з сумарним рахунком 12:3 і наразі перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці АПЛ.

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