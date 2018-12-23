Ювентус зацікавлений у придбанні Лукаку

Форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в Італії.

Ювентус прагне підсилити лінію атаки і націлився на бельгійського нападника МЮ Ромелу Лукаку, інформує Calciomercato.

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До слова, "б'янконері" останнім часом також розглядають можливість поверненння у клуб хавбека манкуніанців Поля Погба. Таким чином, у Турині можуть опинитись відразу обидві головні зірки Манчестер Юнайтед.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Ромелу в 80 млн євро. У цьому сезоні Лукаку зіграв у футболці "червоних дияволів" 22 матчі, забив 6 голів та віддав 1 асист.

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