"Стиль і принципи гри після приходу Реброва не змінилися, нам подобається грати в атаці, володіти м'ячем. Маючи більше партнерів по команді в Європі, ми маємо більше впевненості та міжнародного досвіду. Мудрик і Трубін тепер, так би мовити, приносять більше енергії та знань.

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Хто зі "Скуадри Адзурри" мені подобається? Півзахисники – Дзаньйоло, Барелла, Локателлі. Італія дуже сильна, вони чинні чемпіони Європи, я дуже поважаю їх. Але ми будемо боротися за перемогу і докладемо всіх зусиль. Перемогти Італію та потрапити на Євро – це наша мрія. Після настання миру, звісно", – цитує Судакова La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, матч смерті за вихід на Євро-2024 з Італією відбудеться у понеділок, 20 листопада, у німецькому Леверкузені (початок о 21:45). Натомість вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть таємний спаринг з польською Лехією у Гданську. Старт гри о 17:00 за Києвом.

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