Судаков уперше став батьком
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став батьком. Про народження доньки він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Судаков: У найближчому майбутньому футболу в Україні не буде
"Дякую Богу і дружині за це диво. Дуже сильно вас люблю", – підписав фото з первістком Судаков.
Нагадаємо, нині 19-річний уродженець Луганщини перебуває у місті Лева і тренується зі Львовом.
"Росіяни – це звірі, а не люди": Георгій Судаков – про диких окупантів, вагітну дружину й мрію усіх українців
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter