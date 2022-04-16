Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков став батьком. Про народження доньки він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Дякую Богу і дружині за це диво. Дуже сильно вас люблю", – підписав фото з первістком Судаков.

Нагадаємо, нині 19-річний уродженець Луганщини перебуває у місті Лева і тренується зі Львовом.

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