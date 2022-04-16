Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал отцом. О рождении дочери он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Судаков: В ближайшем будущем футбола в Украине не будет

"Спасибо Богу и жене за это чудо. Очень сильно вас люблю", – подписал фото с первенцем Судаков.

Напомним, ныне 19-летний уроженец Луганщины находится в городе Льва и тренируется со Львовом.

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