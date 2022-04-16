Судаков впервые стал отцом
11:30 - Читати українською
Хавбек Шахтера поделился радостным известием.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков стал отцом. О рождении дочери он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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"Спасибо Богу и жене за это чудо. Очень сильно вас люблю", – подписал фото с первенцем Судаков.
Напомним, ныне 19-летний уроженец Луганщины находится в городе Льва и тренируется со Львовом.
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