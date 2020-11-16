"Дізнався про виклик до національної команди, коли летіли зі збірною U-21 з Мальти. В аеропорту до мене підійшов адміністратор і сказав цю новину. Не чекав, був здивований і десять разів перепитав, адже я ж тільки в молодіжці дебютував! Емоції були позитивні, просто не передати словами.

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А вже після прильоту про виклик стало відомо офіційно. Національна збірна – це мрія будь-якого футболіста. І для мене дебютувати або навіть просто викликатися туди – це щось неймовірне, дорогоцінний досвід", – цитує Судакова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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