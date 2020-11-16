"Узнал о вызове в национальную команду, когда летели со сборной U-21 из Мальты. В аэропорту ко мне подошел администратор и сказал эту новость. Не ожидал, был удивлен и десять раз переспросил, ведь я же только в молодежке дебютировал! Эмоции были положительные, просто не передать словами.

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А уже после прилета о вызове стало известно официально. Национальная сборная – это мечта любого футболиста. И для меня дебютировать или даже просто вызываться туда – это нечто невероятное, драгоценный опыт", – цитирует Судакова официальный сайт Шахтера.

Напомним, 17 ноября украинцы сыграют со сборной Швейцарии в борьбе за прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

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