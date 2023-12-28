Лідер "гірників" Георгій Судаков зізнався, що поки не визначився, де краще продовжити кар'єру – одразу у топ-клубі чи у таборі європейського середняка.

"Чутки про можливий трансфер? Взагалі жодних проблем. На мене це не впливає. Так, йдуть якісь розмови, представники клубів спілкуються, але я добре знаю одне – моє завдання грати в футбол та досягати результату.

"Останні півтора року – найскладніші в кар'єрі": коштовна зірка Шахтаря зізнався, що мотивує його продовжувати виступи

Краще почати з умовного Брайтона, аніж одразу йти у Ювентус чи Барселону? Важко сказати. Дійсно, приклад Віктора Циганкова та Артема Довбика дуже показовий. Вони перейшли начебто в середню команду, тепер вона лідирує в чемпіонаті Іспанії, а наших хлопців вже хочуть запросити провідні клуби Європи.

Можливо, потрібен саме такий трамплін, хоча історія Михайла Мудрика теж показова. Ми добре знали, яким він поїхав до Челсі, а тепер бачимо, яким він став. Можу про це судити за тренуваннями і матчами за збірну. Мудрик пройшов адаптацію і вийшов на новий рівень в такому клубі.

Я знаю одне – все буде вирішуватися спільно з моїм клубом. Я дуже поважаю інтереси Шахтаря, який вміє тримати марку та продавати гравців, поважаю президента клубу та інших керівників, і впевнений, що вони так само зичать мені успіхів", – сказав Судаков у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні Георгій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?