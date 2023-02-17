Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко певний час не зможе виконувати свої функції.

Суд певний час розглядав клопотання щодо відсторонення на 2 місяці від роботи 47-річного українця та віце-президента УАФ Юрія Запісоцького.

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Сьогодні, 17 лютого, відбулось чергове засідання Печерського суду, який ухвалив офіційне рішення усунути Павелка з посади президента рівно на місяць – до 17 березня 2023 року. Про це інформує журналіст Костянтин Андріюк у Telegram.

Ця ухвала, повний текст якої буде проголошено 22 лютого, може бути оскаржена протягом 5 днів.

Раніше УАФ дії прокурорів, які вимагали відсторонення Павелка, називала "протиправним втручанням правоохоронних органів в діяльність асоціації".

Нагадаємо, 47-річного очільника Української асоціації футболу раніше випустили на волю під заставу у близько 10 мільйонів гривень. Його, зокрема, підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

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