Суд скасував рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ
Президент УАФ Андрій Павелко може похизуватися якісними адвокатами.
Шевченківський суд міста Львів не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ, інформує прес-служба асоціації. Фактично відсторонення, якого вимагали прокурори, і не набувало чинності.
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Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня. Втім, завтра можуть скасувати і його, якщо апеляція буде успішною.
Попри усі проблеми зі законом, Павелко зберігає міцні позиції не лише в Україні, а й на міжнародній арені. У квітні його переобрали до Виконкому УЄФА ще на 4 роки.
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