Шевченківський суд міста Львів не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ, інформує прес-служба асоціації. Фактично відсторонення, якого вимагали прокурори, і не набувало чинності.

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Нагадаємо, Павелко проходить фігурантом у справі про розкрадання коштів УАФ. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня. Втім, завтра можуть скасувати і його, якщо апеляція буде успішною.

Попри усі проблеми зі законом, Павелко зберігає міцні позиції не лише в Україні, а й на міжнародній арені. У квітні його переобрали до Виконкому УЄФА ще на 4 роки.

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