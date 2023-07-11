Суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко может похвастаться качественными адвокатами.
Шевченковский суд города Львова не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ, информирует пресс-служба ассоциации. Фактически отстранение, которого требовали прокуроры, и не вступало в силу.
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Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Впрочем, завтра могут отменить и его, если апелляция будет успешной.
Несмотря на все проблемы с законом, Павелко сохраняет крепкие позиции не только в Украине, но и на международной арене. В апреле его переизбрали в Исполком УЕФА еще на 4 года.
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