Шевченковский суд города Львова не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ, информирует пресс-служба ассоциации. Фактически отстранение, которого требовали прокуроры, и не вступало в силу.

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Напомним, Павелко проходит фигурантом по делу о хищении средств УАФ. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа. Впрочем, завтра могут отменить и его, если апелляция будет успешной.

Несмотря на все проблемы с законом, Павелко сохраняет крепкие позиции не только в Украине, но и на международной арене. В апреле его переизбрали в Исполком УЕФА еще на 4 года.

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