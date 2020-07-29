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Суарес отримав пропозицію з МЛС

10:59 - Читать на русском
Суарес отримав пропозицію з МЛС
Луїс Суарес / ФК Барселона

Інтер Маямі зацікавлений у підписанні бомбардира Барселони у наступному році.

Клуб Девіда Бекхема налаштований підсилитися Луїсом Суаресом та вже контактував з оточенням форварда. Щоправда, це трапиться не раніше, ніж у 2021 році – тоді в уругвайця завершується контракт з клубом.

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Втім, сам Суарес не поспішає змінювати клуб. Чинна угода форварда містить пункт, відповідно до якого контракт продовжується автоматично ще на рік, якщо Луїс проведе хоча б 60% матчів у сезоні 2020/21. Саме продовження виступів у Барселоні є пріоритетом для 33-річного бомбардира, стверджує Mundo Deportivo.

Суарес перебрався в Барселону з Ліверпуля у 2014 році. У сезоні 2019/20 форвард провів 34 матчі, у яких забив 19 голів та 12 разів асистував партнерам.

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