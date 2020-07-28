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Барселона звинуватила Артура у змові з Ювентусом – гравець хоче розірвати контракт, конфлікт триває

15:28 - Читать на русском
Барселона звинуватила Артура у змові з Ювентусом – гравець хоче розірвати контракт, конфлікт триває
Артур / ФК Барселона

Барселона відреагувала на дії Артура Мело, який самовільно залишив табір команди та полетів до Бразилії.

Нагадаємо, вчора, 27 липня, стало відомо про демарш Артура. Хавбек "синьо-гранатових" не з'явився на обов'язкове тестування на COVID-19. Пізніше з'ясувалося, що півзахисник самовільно вирушив до Бразилії та не збирається повертатися в Барселону.

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На сьогоднішньому тренуванні команди Артур не з'явився. Ба більше, бразилець більше не хоче одягати футболку Барселони, хоча попереду в каталонців ще є Ліга чемпіонів. У клубі такі дії 23-річного хавбека вважають результатом змови з Ювентусом, у який Артур перейде по завершенні сезону.

На думку Барселони, після підписання контракту з туринцями бразилець почав думати про "Стару синьйору", а не Барселону. Саме тому він симулював проблеми зі здоров'ям, щоб не виходити на поле та не ризикувати отримати травму напередодні зміни клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

Востаннє Артур виходив на поле ще 27 червня, з'явившись на заміну наприкінці матчу проти Сельти. Хавбек демонстрував своє небажання виходити на поле, що стало останньою краплею терпіння Кіке Сетьєна та керівництва. Після тієї витівки бразилець на поле не виходив. Представники Артура зв'язалися з Барселоною та повідомили клуб про бажання дострокового припинення співпраці. Сам гравець налаштований дочекатися початку дії контракту з Ювентусом у Бразилії, після чого приєднається до нового клубу.

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Іспанія Барселона Барселона Ювентус Ювентус Артур
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