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Суарес получил предложение из МЛС

11:00 - Читати українською
Суарес получил предложение из МЛС
Луис Суарес / ФК Барселона

Интер Майами заинтересован в подписании бомбардира Барселоны в следующем году.

Клуб Дэвида Бекхэма настроен усилиться Луисом Суаресом и уже контактировал с окружением форварда. Правда, это случится не раньше, чем в 2021 году – тогда у уругвайца истекает контракт с клубом.

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Впрочем, сам Суарес не спешит менять клуб. Действующее соглашение форварда содержит пункт, согласно которому контракт продлевается автоматически еще на год, если Луис проведет хотя бы 60% матчей в сезоне 2020/21. Именно продолжение выступлений в Барселоне является приоритетом для 33-летнего бомбардира, утверждает Mundo Deportivo.

Суарес перебрался в Барселону из Ливерпуля в 2014 году. В сезоне 2019/20 форвард провел 34 матча, в которых забил 19 голов и 12 раз ассистировал партнерам.

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