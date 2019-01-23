Суарес: Кожен футболіст хотів би пограти під керівництвом Клоппа

Форвард Барселони Луїс Суарес, який раніше захищав кольори Ліверпуля, розповів, що захоплюється роботою Юргена Клоппа у мерсисайдському клубі.

"Чи хотів би я пограти під керівництвом Юргена Клоппа? Зараз ми з ним в різних клубах, тому це питання трохи недоречне, я не думаю про це. Але дійсно, кожен гравець хотів би бути в його команді.

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Той, хто грав у Ліверпулі, завжди буде підтримувати зв'язок з цим клубом. Команда демонструє дивовижнийфутбол. Мені дуже цікаво стежити за "червоними" в цьому сезоні. Думаю, ми можемо багато чого очікувати від Ліверпуля", – цитує уругвайця Goal.

Зазначимо, Луїс дуже успішно виступав у складі "червоних" з 2011 по 2014 роки. Нагадаємо, після 23 турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ. У активі підопічних Клоппа 60 очок.

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