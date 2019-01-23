Суарес: Каждый футболист хотел бы поиграть под руководством Клоппа

Форвард Барселоны Луис Суарес, который ранее защищал цвета Ливерпуля, рассказал, что восхищается работой Юргена Клоппа в мерсисайдском клубе.

"Хотел бы я поиграть под руководством Юргена Клоппа? Сейчас мы с ним в разных клубах, поэтому этот вопрос немного неуместен, я не думаю об этом. Но действительно, каждый игрок хотел бы быть в его команде.

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Тот, кто играл в Ливерпуле, всегда будет поддерживать связь с этим клубом. Команда демонстрирует потрясающий футбол. Мне очень интересно следить за "красными" в этом сезоне. Думаю, мы можем многого ожидать от Ливерпуля", – цитирует уругвайца Goal.

Отметим, Луис очень успешно выступал в составе "красных" с 2011 по 2014 годы. Напомним, после 23 туров Ливерпуль возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В активе подопечных Клоппа 60 очков.

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