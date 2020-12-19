Форвард Атлетіко Луїс Суарес проходить у справі із шахрайством при спробі оформити його трансфер у Ювентус.

Уругваєць був допитаний суддями Перуджі з приводу маніпуляцій, які здійснювались під час іспиту задля отримання італійського паспорта, повідомляє Football-Italia з посиланням на Ansa.

Справа Суареса – ректорка італійського університету подала у відставку через скандальний іспит для отримання паспорта

Зазначається, що допит проводився за допомогою відеоконференції. Цікаво, що Луїса допитували у статусі свідка, а не звинуваченої сторони.

Нагадаємо, у вересні Суарес прибув до Перуджі для складання іспиту з італійської мови в місцевому університеті для іноземців, щоб отримати рівень В1. Дружина Луїса є італійкою, тому форвард має право на отримання місцевого громадянства.

Уругваєць успішно склав іспит 17 вересня, виконавши усну його частину лише за 15 хвилин, проте виявилося, що не все було настільки прозоро та однозначно. Італійська прокуратура запідозрила, що Суарес отримав тестові завдання заздалегідь – відповідно, результат іспиту був визначений наперед. Слідство провадять проти гравця, університету і Ювентуса, який був зацікавлений у трансфері Суареса.

Ювентус втрапив у скандал через Суареса – клубу загрожує зняття очок, трансферний бан та навіть виключення з Серії А