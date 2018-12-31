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Ступар: Який рівень чемпіонату в Україні, таке і суддівство

10:50 96 Читать на русском
Ступар: Який рівень чемпіонату в Україні, таке і суддівство
Мирослав Ступар / Фото з соцмереж

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив рівень суддівського корпусу в УПЛ.

"Який рівень чемпіонату, таке і суддівство. Є два топ-клуби, решта – на підтанцьовці, вирішуючи якісь свої другорядні завдання... Схожа ситуація і з суддівським корпусом.

Ступар: У першій частині УПЛ не помилялись лише три арбітри, і це не їхня заслуга

Звичайно, можна тільки поспівчувати Юрію Можаровському та Костянтину Труханову, яким створювали перепони для попаданням на міжнародну арену. Упевнений, вони там могли б себе проявити. Зараз же серед наших популярний тільки Євген Арановський. Відчувається, що він багато уваги приділяє аналізу своїх дій на полі, і це допомагає прогресувати. Однак він вже у віці, і, на жаль, шансів пробитися ближче до елітної групи у нього вже немає", – цитує Ступара видання Команда 1.

Арбітр Солов'ян, якого виводили з Будинку футболу в наручниках, співпрацював з поліцією та ФФУ

Теги
Юрій Можаровський Євген Арановський Костянтин Труханов Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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