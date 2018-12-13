Арбітр Солов'ян, якого виводили з Будинку футболу в наручниках, співпрацював з поліцією та ФФУ

Арбітр Першої ліги Олександр Солов'ян, якого поліція вивела в наручниках з Будинку футболу, насправді співпрацював з правоохоронними органами та ФФУ.

Голова Комітету етики та чесної гри Франческо Баранка повідомив, що арбітр Першої ліги Олександр Солов'ян, якого виводили в наручниках з Будинку футболу під час масової облави на організаторів договірних матчів, насправді співпрацював з ФФУ та поліцією.

"Я дуже вдячний Солов'яну. Він був ключовим об'єктом на цьому етапі операції, нібито справжній герой. Сподіваюся, його чекає винагорода. Солов'ян дійсно його заслуговує, адже він дуже хороший хлопець. Він був дуже корисний в цій операції.

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Ми його не шукали, а просто почали співпрацювати. Я взяв участь у багатьох операціях в Європі, але ніколи не бачив настільки крутого поліцейського в футболі.

На даний момент він у відрядженні. Сподіваюся, найближчим часом він відновить суддівську діяльність і побудує блискучу кар'єру. Також я дуже вдячний Лучано Лучі, який постійно нас координував.

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Наступний крок – засідання КДК по фінальної частини справ Сум, а також Іллічівця і Гірника-Спорту. Ми рухаємося вперед, ламаємо систему і готові до великої кількості атак, але це нормально", – сказав Баранка FootballHub.