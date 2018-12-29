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Ступар: У першій частині УПЛ не помилялись лише три арбітри, і це не їхня заслуга

16:52 196 Читать на русском
Ступар: У першій частині УПЛ не помилялись лише три арбітри, і це не їхня заслуга
Мирослав Ступар / Фото з соцмереж

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар розкритикував процедуру визначення арбітрів, які отримують звання рефері ФІФА та зізнався, що не розуміє, чому в УПЛ не визначають десятку найкращих суддів.

"Чому в Україні зацікавлені організації не визначають десятку найкращих арбітрів? Відповідь, на жаль, на поверхні: просто при всьому бажанні такої кількості гідних годі й шукати.

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Ось хоча б найсвіжіший приклад: серед арбітрів, що обслуговували матчі в еліті в першій частині нинішнього сезону, не помилялися лише Дмитро Кутаков, Ігор Пасхал і Володимир Новохатній. Втім, це аж ніяк не свідчить про їх високий рівень, адже їм не довіряли очні баталії наших топ-команд.

До речі, мені взагалі не подобається, як зараз визначають, хто гідний звання арбітра ФІФА. За моїх часів спочатку потрібно було потрапити в десятку кращих, потім визначалася "чудова сімка", отримувала право обслуговувати міжнародні матчі. І лише вдало відсудивши два таких поєдинки, ти ставав арбітром ФІФА, і це почесне звання закріплювалося за тобою назавжди.

Тепер же все по-іншому, іноді арбітрами ФІФА стають рефері маловідомі навіть в Україні, та й звання судді-міжнародника присвоюється тільки на рік", – передає слова Ступара Команда№1.

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