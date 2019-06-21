Ступар: Серед вітчизняних арбітрів немає лідерів, з якими рахувались би в Україні та за кордоном

Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар пояснив, у чому проблема українських арбітрів.

"На жаль, зараз склалася така ситуація, що серед вітчизняних арбітрів немає явних лідерів, з якими б рахувались, як в Україні, так і за кордоном. Я можу назвати першу десятку арбітрів, які допустили найменшу кількість грубих помилок.

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Отже, відповідно до алфавіту до неї увійшли: Анатолій Абдула, Євген Арановський, Микола Балакін, Ярослав Козик, Максим Козиряцький, Дмитро Кутаков, Юрій Можаровський, Ігор Пасхал, Віталій Романов та Костянтин Труханов.

Свого часу наш суддівський корпус, як правило, поповнювали відомі в минулому футболісти, яким з їх досвідом, було простіше пробиватися нагору. Зараз же приходить молодь, яка часто футбол бачила лише по телевізору, і їй потрібно значно більше часу для того, щоб довести свою профпридатність.

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Ось чому не залишається нічого, крім як запастися терпінням і чекати, коли наші арбітри зможуть претендувати на проведення міжнародних топ-матчів", – цитує Ступара "Команда №1".