Після поразки від Атлетіка в матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії (0:2) центральний захисник Севільї Серхіо Рамос під час післяматчевого інтерв'ю посварився з уболівальником "нервіон".

Під час інтерв'ю один із фанатів почав кричати на адресу Рамоса неприємні вирази, які змусили легенду іспанського футболу відреагувати. Ймовірно, уболівальник висловлював 37-річному ветерану претензії з приводу гри команди в обороні.

Атлетік здолав Севілью та вирвався на третю позицію у Ла Лізі – баски обійшли Барселону й Атлетіко

"Прояви трохи поваги, ми розмовляємо. Поважай людей і емблему. Поважай людей і стули пельку", – відповів Рамос уболівальнику Севільї, після чого продовжив інтерв'ю. Після закінчення розмови з журналістом Рамос констатував: "Доводиться з таким миритися, що поробиш".

Після 19 матчів Севілья опустилася на 16-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Від зони вильоту андалузьку команду відділяє лише 1 очко.