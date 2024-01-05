После поражения от Атлетика в матче 19-го тура чемпионата Испании (0:2) центральный защитник Севильи Серхио Рамос во время послематчевого интервью поругался с болельщиком "нервион".

Во время интервью один из фанатов начал кричать в адрес Рамоса нелицеприятные выражения, которые заставили легенду испанского футбола отреагировать. Вероятно, болельщик высказывал 37-летнему ветерану претензии по поводу игры команды в обороне.

Атлетик одолел Севилью и вырвался на третью позицию в Ла Лиге – баски обошли Барселону и Атлетико

"Прояви немного уважения, мы разговариваем. Уважай людей и эмблему. Уважай людей и заткнись", – ответил Рамос болельщику Севильи, после чего продолжил интервью. По окончании разговора с журналистом Рамос констатировал: "Приходится с таким мириться, что поделаешь".

После 19 матчей Севилья опустилась на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны вылета андалузскую команду отделяет всего лишь 1 очко.