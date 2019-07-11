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Студентська збірна України на останніх хвилинах перемогла Ірландію і зіграє у матчі за 5-е місце Універсіади

22:08 246 Читать на русском
Студентська збірна України на останніх хвилинах перемогла Ірландію і зіграє у матчі за 5-е місце Універсіади
Студентська збірна України / УАФ

У півфіналі Універсіади за 5-8 місця збірна України переграла Ірландію.

Універсіада. Півфінал за 5-8 місця

Україна – Ірландія – 2:1

Голи: Дорошенко, 56, Удод 90+1 – Голлівуд, 72

Перший тайм пройшов на рівних, але в другій половині Україна вийшла вперед завдяки Дорошенка на 56-ій хвилині. Голлівуд на 72-ій хвилині вирівняв становище, але Удод приніс перемогу українцям в компенсований час.

Студентська збірна України поступилась Бразилії у драматичному матчі та вилетіла у чвертьфіналі Універсіади

Зазначимо, що у паралельному матчі Південна Корея переграла Францію і зустрінеться з Україною у матчі за 5-е місце.

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Збірна України Студентська збірна України Україна Україна
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