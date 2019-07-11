Студенческая сборная Украины на последних минутах победила Ирландию и сыграет в матче за 5-ое место Универсиады

В полуфинале Универсиады за 5-8 места сборная Украины переиграла Ирландию.

Универсиада. Полуфинал за 5-8 места

Украина – Ирландия – 2:1

Голы: Дорошенко, 56, Удод 90+1 – Голливуд, 72

Первый тайм прошел на равных, но во второй половине Украина вышла вперед благодаря Дорошенко на 56-ой минуте. Голливуд на 72-ой минуте выровнял положение, но Удод принес победу украинцам в компенсированное время.

Студенческая сборная Украины уступила Бразилии в драматичном матче и вылетела в четвертьфинале Универсиады

Отметим, что в параллельном матче Южная Корея обыграла Францию и встретится с Украиной в матче за пятое место.