Студентська збірна України поступилась Бразилії у драматичному матчі та вилетіла у чвертьфіналі Універсіади

Відбувся матч 1/4 фіналу Універсіади між Бразилією та Україною.

Універсіада-2019, 1/4 фіналу

Бразилія – Україна – 2:1

Студентська збірна України вирвала перемогу в Мексики і стала чвертьфіналістом Універсіади

Студентська збірна України вийшла вперед вже у дебюті поєдинку – на 9 хвилині гри. "Синьо-жовті" змогли стримати суперника та пішли на перерву у статусі переможця.

У другій половині матчу українці пропустили двічі – на 80-ій та 90 хвилинах. Відтак, поразка університетської збірної України з рахунком 1:2 та виліт у чвертьфіналі Універсіади-2019.