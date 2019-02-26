Стуани из Жироны подтвердил, что им интересовалась Барселона

Украина — 25 фев 1186
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Динамо – Заря: Вербич феерит и получает дисквалификацию, Соль, Цыганков и Шапаренко пишут историю, катастрофа гостей
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Шахтер – Александрия: Марлос разрывал, Панькив спасал, гости могли забивать, но не имели шансов отобрать у лидера очкиУкраина — 25 фев 348
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"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера КарпатУкраина — 25 фев 700
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Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуМир — 25 фев 254
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Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцяхСергій Тищенко — 25 фев 3526