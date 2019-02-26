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Стуани из Жироны подтвердил, что им интересовалась Барселона

00:45 3 Читати українською
Стуани из Жироны подтвердил, что им интересовалась Барселона
Кристиан Стуани / соцсети

Форвард Жироны Кристиан Стуани сообщил, что мог перейти в Барселону.

"Да. Был интерес со стороны Барселоны. Горжусь, что такая команда интересовалась мной. Но я счастлив подписанию нового соглашения с Жироной. Я уверен, что мы не вылетим. Наша цель остаться в Примере", – сказал Стуани Tu Diras.

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Нападающий в сезоне 2018/19 забил 13 мячей в Ла Лиге, а Жирона находится на 15 позиции с 28 очками.

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