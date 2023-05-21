Футбольний матч у Сальвадорі перетворився на хаос зі смертельним наслідками.

Порятунок одного з фанатів / Escenario

Столична Альянса приймала ФАС в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Клаусури. Місцевий стадіон Кускатлан вміщує понад 53 тисячі фанатів, але люди придбали величезну кількість фальшивих квитків від шахраїв.

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Керівництво арени чомусь вирішило відкрити лише 2 входи, що призвело до шаленої тисняви. Вболівальники хотіли будь-якою ціною дістатися трибун і подивитися гру. Поки навколо стадіону утворилося справжнє пекло, матч розпочався. Поліції так і не вдалося зупинити хаос, а натовп прорвав кілька інших воріт.

Caos en el estadio Cuscatlán por sobre venta de boletos en sector de sol general durante el partido Alianza vs FAS. pic.twitter.com/8ph5GdPBiK — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Коли територія стадіону дещо "прорідилась", стали помітні жахливі наслідки тисняви. Понад 100 людей постраждали, 12 загинули. Матч зупинили на 20-й хвилині, щоб поле стало додатковим простором для надання медичної допомоги. Деякі тіла лежали посеред газону, накриті клубними прапорами Альянси...

Cadáveres yacen tendidos en accesos al estadio Cuscatlán, la estampida de aficionados ha cobrado más de una docena de muertos. #Alianza #FAS. pic.twitter.com/YoIxZuh4zq — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Керівництво ліги відразу оголосило, що всі матчі стадії перенесені на невизначений термін. Президент Сальвадора Наїб Букеле написав у соцмережах: "Під слідство потраплять усі – команди, менеджери, стадіон, каси, ліга, федерація тощо. Винні не залишаться без покарання".

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