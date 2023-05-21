Футбольный матч в Сальвадоре превратился в хаос со смертельным исходом.

Столичная Альянса принимала ФАС в рамках ответного матча четвертьфинала Клаусуры. Местный стадион Кускатлан вмещает более 53 тысяч фанатов, но люди приобрели множество фальшивых билетов от мошенников.

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Руководство арены почему-то решило открыть только 2 входа, что привело к бешеной давке. Болельщики хотели любой ценой добраться до трибун и посмотреть игру. Пока вокруг стадиона образовался настоящий ад, матч начался. Полиции так и не удалось остановить хаос, а толпа прорвала несколько других ворот.

Caos en el estadio Cuscatlán por sobre venta de boletos en sector de sol general durante el partido Alianza vs FAS. pic.twitter.com/8ph5GdPBiK — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Когда территория стадиона несколько "проредилась", стали заметны ужасающие последствия давки. Более 100 человек пострадали, 12 погибли. Матч остановили на 20-й минуте, чтобы поле стало дополнительным пространством для оказания медицинской помощи. Некоторые тела лежали посреди газона, прикрытые клубными флагами Альянсы...

Cadáveres yacen tendidos en accesos al estadio Cuscatlán, la estampida de aficionados ha cobrado más de una docena de muertos. #Alianza #FAS. pic.twitter.com/YoIxZuh4zq — Escenario (@escenariosv) May 21, 2023

Руководство лиги сразу объявило, что все матчи стадии перенесены на неопределенный срок. Президент Сальвадора Наиб Букеле написал в соцсетях: "Под следствие попадут все – команды, менеджеры, стадион, кассы, лига, федерация и т.д. Виновные не останутся без наказания".

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