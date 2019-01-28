Сток Сити разорвал контракт с финалистом ЧМ-2010 Афеллаем

Английский Сток Сити, выступающий в Чемпионшипе, решил завершить сотрудничество с полузащитником Ибрагимом Афеллаем.

"Гончары" и 32-летний хавбек расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный твиттер Сток Сити.

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На Британия Стэдиум Афеллай переехал в июле 2015 года. Однако, из-за травм стать важным игроком местного клуба так и не сумел. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча, а в последний раз появлялся на поле еще в декабре 2017 года.

Ибрагим Афеллай является воспитанником ПСВ. Также он играл за испанскую Барселону, немецкий Шальке, греческий Олимпиакос. В составе сборной Нидерландов он стал вице-чемпионом мира в 2010 году.