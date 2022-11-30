– Я його добре знаю. Це молодий, перспективний футболіст. Він за ці два роки регулярно грав за збірну Грузії U-21. У чемпіонаті виступав за команду Сабуртало. Протягом двох років я його бачив у цій команді. У них змінилося три тренери, і коли вони грали у п'ятьох захисників, він грав латераля. У нього непогано виходило. Потім прийшов інший тренер, і вони перебудувалися в чотири захисники. Так він дійшов цього амплуа.

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У збірній теж постійно змінюється схема: грають то в три, то в чотири захисники. Мені здається, він як справжній латераль, не такий чіпкий захисник, але добре ходить у атаку. Георгій перспективний, забивав голи за збірну, яскраво виглядав і англійцям забив гол божевільний. Думаю, що Гочолейшвілі потрапив на радар Йовічевіча ще у Дніпрі-1, а зараз Ігор перейшов до Шахтаря та активував опцію свого інтересу до цього футболіста.

– Виходить, він гравець плану Дані Алвеса чи Даріо Срни?

– Загалом, так, але Срна був чіпкіший в обороні. Гочолейшвілі добре включається в атаку, закриває бровку, може забити та віддати результативну передачу. Але взагалі стиль гри схожий з Дані Алвесом і Срною, – резюмував Демченко у коментарі FanDay.

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