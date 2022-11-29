Переговори між "гірниками" і Сабуртало тривали кілька місяців, стверджує грузинський клуб на своєму офіційному сайті.

Шахтар офіційно підписав першого зимового новачка – "гірники" виграли боротьбу в Ювентуса і Валенсії

Гочолейшвілі сватали також у Валенсію та Ювентус, однак Шахтар виявився найспритнішим. 21-річний грузин стане першим новачком донеччан у зимове трансферне вікно. Transfermarkt додає, що "гірники" заплатили один мільйон євро, хоча ринкова ціна оборонця складає лише 600 тисяч.

У складі Сабуртало Гочолейшвілі дебютував у 2020 році. Зіграв 85 матчів, забив 8 голів і віддав 12 асистів. У 2022-му провів 30 зустрічей у чемпіонаті Грузії (4 голи та 4 результативні передачі), 2 гри в Кубку Грузії і 4 поєдинки у кваліфікації Ліги конференцій. В активі Гочолейшвілі 7 матчів за молодіжну збірну Грузії U21. Дебютував у складі національної збірної Грузії 17 листопада 2022 року.

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