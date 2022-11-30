– Я его хорошо знаю. Это молодой, перспективный футболист. Он за эти два года регулярно играл за сборную Грузии U-21. В чемпионате выступал за команду Сабуртало. В течение двух лет я видел его в этой команде. У них сменилось три тренера, и когда они играли в пятерых защитников, он играл латераля. У него неплохо получалось. Затем пришел другой тренер, и они перестроились в четыре защитника. Так он пришел к этому амплуа.

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В сборной тоже постоянно меняется схема: играют то в три, то в четыре защитника. Мне кажется, он как настоящий латераль, не такой цепкий защитник, но хорошо ходит в атаку. Георгий перспективен, забивал голы за сборную, ярко выглядел и англичанам забил гол безумный. Думаю, что Гочолейшвили попал на радар Йовичевича еще в Днепре-1, а сейчас Игор перешел в Шахтер и активировал опцию своего интереса к этому футболисту.

– Выходит, он игрок плана Дани Алвеса или Дарио Срны?

– В общем, да, но Срна был цепче в обороне. Гочелейшвили хорошо включается в атаку, закрывает бровку, может забить и отдать результативную передачу. Но вообще стиль игры схож с Дани Алвесом и Срной, – резюмировал Демченко в комментарии FanDay.

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