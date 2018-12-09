Стерлінг звинуватив британські ЗМІ у расизмі – у нього є докази

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг звинуватив британські газети в розпалюванні расизму.

"Я не з тих, хто багато говорить, але зараз я повинен бути почутим. Ви бачили мою реакцію на слова на мою адресу під час гри з Челсі. Мені не залишалося нічого іншого, крім як посміятися", – написав Стерлінг в Інстаграмі.

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Далі Стерлінг звернув увагу на упереджене ставлення до темношкірих гравців не тільки англійських уболівальників, але і місцевої преси. Він згадав історію річної давнини, коли Daily Mail опублікувала два матеріали на однакову тему під абсолютно різними заголовками. Тоді молоді гравці Манчестер Сіті Філ Фоден і Тосін Адарабьойо купили своїм матерям будинки по сусідству.

У випадку з Фоденом стаття вийшла під заголовком: "Молодий гравець Манчестер Сіті купив будинок своїй мамі за 2 мільйони фунтів". У випадку з темношкірим Адарабьойо: "20-річний гравець Ман Сіті з зарплатнею у 25 тисяч фунтів на тиждень купив будинок за 2,25 млн фунтів, не зігравши жодного матчу в АПЛ".

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"Вони зробили благородний вчинок – подарували своїм матерям нові будинки по сусідству, щоб частіше бачитися. А тепер подивіться, як ЗМІ подають новини про білого і темношкірого гравців. Я вважаю, подібне неприпустимим.

Вони не зробили нічого поганого, але по заголовках можна здогадатися, що на темношкірого гравця дивляться з презирством. Це сприяє поширенню расизму. Моє звернення до ЗМІ, які дивуються, як люди можуть бути расистами в наш час. Так ось, подумайте про чесний піар і дайте всім гравцям рівні шанси", – зазначив Стерлінг.