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Стерлінг звинуватив британські ЗМІ у расизмі – у нього є докази

21:41 262 Читать на русском
Стерлінг звинуватив британські ЗМІ у расизмі – у нього є докази
Рахім Стерлінг / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг звинуватив британські газети в розпалюванні расизму.

"Я не з тих, хто багато говорить, але зараз я повинен бути почутим. Ви бачили мою реакцію на слова на мою адресу під час гри з Челсі. Мені не залишалося нічого іншого, крім як посміятися", – написав Стерлінг в Інстаграмі.

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Далі Стерлінг звернув увагу на упереджене ставлення до темношкірих гравців не тільки англійських уболівальників, але і місцевої преси. Він згадав історію річної давнини, коли Daily Mail опублікувала два матеріали на однакову тему під абсолютно різними заголовками. Тоді молоді гравці Манчестер Сіті Філ Фоден і Тосін Адарабьойо купили своїм матерям будинки по сусідству.

У випадку з Фоденом стаття вийшла під заголовком: "Молодий гравець Манчестер Сіті купив будинок своїй мамі за 2 мільйони фунтів". У випадку з темношкірим Адарабьойо: "20-річний гравець Ман Сіті з зарплатнею у 25 тисяч фунтів на тиждень купив будинок за 2,25 млн фунтів, не зігравши жодного матчу в АПЛ".

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"Вони зробили благородний вчинок – подарували своїм матерям нові будинки по сусідству, щоб частіше бачитися. А тепер подивіться, як ЗМІ подають новини про білого і темношкірого гравців. Я вважаю, подібне неприпустимим.

Вони не зробили нічого поганого, але по заголовках можна здогадатися, що на темношкірого гравця дивляться з презирством. Це сприяє поширенню расизму. Моє звернення до ЗМІ, які дивуються, як люди можуть бути расистами в наш час. Так ось, подумайте про чесний піар і дайте всім гравцям рівні шанси", – зазначив Стерлінг.

Good morning I just want to say , I am not normally the person to talk a lot but when I think I need my point to heard I will speak up. Regarding what was said at the Chelsea game as you can see by my reaction I just had to laugh because I don’t expect no better. For example you have two young players starting out there careers both play for the same team, both have done the right thing. Which is buy a new house for there mothers who have put in a lot of time and love into helping them get where they are, but look how the news papers get there message across for the young black player and then for the young white payer. I think this in unacceptable both innocent have not done a thing wrong but just by the way it has been worded. This young black kid is looked at in a bad light. Which helps fuel racism an aggressive behaviour, so for all the news papers that don’t understand why people are racist in this day and age all i have to say is have a second thought about fair publicity an give all players an equal chance.

Допис, поширений Raheem Sterling x (@sterling7)

Англія16 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - Манчестер Сіті: Субота 08 грудня 2018

Челсі
Матч завершено
2 : 0
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тосін Адарабьойо Тосін Адарабьойо Філ Фоден Філ Фоден Расизм у футболі Челсі - Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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