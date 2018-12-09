Вболівальники Челсі образили Стерлінга – в АПЛ розгорівся расистський скандал

Форварда Рахіма Стерлінга образили на расовому грунті під час матчу проти Челсі.

Англійські правоохоронці спільно з Челсі почали пошук вболівальників, які дозволили собі расистські вигуки в адресу Рахіма Стерлінга під час матчу Челсі – Манчестер Сіті (2:0).

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Окрім цього, свою розслідування розпочала Футбольна асоціація Англії (FA). У лондонському клубі зазначили, що у них є відеозаписи, де видно обличчя людей, які образили Стерлінга.

У поліції розповіли, що їм відомо про наявність відеозаписів інциденту, які вже потрапили в мережу. На них видно, як кілька уболівальників "синіх" щось викрикують на адресу Рахіма, який підійшов за м'ячем. Правоохоронні органи пообіцяли ретельно дослідити відеоматеріали і дати їм оцінку на предмет присутності расизму.