Челсі впевнено переміг Манчестер Сіті

У матчі 16 туру АПЛ Челсі приймав Манчестер Сіті. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

АПЛ, 16-й тур

Челсі – Манчестер Сіті – 2:0

Гол: Канте, 45, Давід Луїс, 78

Челсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ

Матч розпочався о 19:30. "Футбол 24" проводив текстову онлайн трансляцію.

Розпочали поєдинок команди доволі акуратно, вивчаючи суперника та надаючи перевагу контролю м'яча. Хавбеки команд намагалися закинути м'яч за спину захисників суперника, але й така тактика результату не принесла.

Перший удар по воротах наніс Манчестер Сіті на 9-й хвилині. Ковачіч обрізався в центрі поля, "містяни" швидко перевели гру на бернарду Сілву, який виконав простріл. Стерлінг міг відкривати рахунок, але пробив просто у руки Кепи.

На 15-й хвилині Сане міг розстрілювати ворота Челсі майже з лінії воротарського майданчика, але чомусь вирішив обігрувати Давіда Луїса, що врятувало підопічних Мауріціо Саррі від пропущеного гола.

Після гості намагалися пройти захист суперника завдяки позиційним атакам, а Челсі демонстрував компактність гри в обороні.

На 31-хвилині Сане знову пробивав по воротах Кепи, але Рюдігер кинувся під удар і врятував "синіх". За декілька секунд Стерлінг класно обіграв Маркоса Алонсо та прострілив на того ж таки Сане. Німецький вінгер знову не забив завдяки Аспілікулеті, який у підкаті заблокував удар.

На 35-й хвилині Давід Луїс небезпено зіштовхнувся з Рахімом Стерлінгом, але лікарі господарів зуміли поставити його на ноги.

Челсі свою першу гольову нагоду отримав лише на 45-й хвилині матчу й одразу її реалізував. Еден Азар відтягнув на себе двох гравців та прострілив на Канте, який з метрів 11-ти послав м'яч просто над Едерсоном.

"Сині" весь тайм провели на своїй половині, але зуміли скористатися шансом. Чи зможуть підопічні Гвардіоли змінити рахунок на табло – покаже другий тайм.

Початок другого тайму записав собі в актив Челсі. На 49-й хвилині Вілліан класно пробивав зі штрафного, але Едерсон у карколомному стрибку врятував свою команду. Після цього Азар класно скинув на Канте, той прострілив на Педро, але удар в іспанця не вдався. Ще через хвилину Канте віддав на Вілліана, але Едерсон зреагував на удар бразильця.

На 56-й хвилині небезпечний штрафний пробивав Манчестер Сіті, але Кепа класно відбив удар Кайла Вокера. Через 5 хвилин Педро намагався пробити Едерсона з дальної дистанції, але удару іспанця знову забракло потужності.

Потім гра зосереждилася в центрі поля з рідкісними випадами, які так і не доходили до штрафного майданчика.

На 78-й хвилині матчу Челсі отримав право на кутовий. Давід Луїс класно зорієнтувався та потилицею філігранно скерував м'яч у ворота Манчестер Сіті. Едерсон врятувати свою команду не мав жодних шансів.

Створити щось біля воріт Кепи "містяни" не спромоглися. а Челсі рахунок цілком влаштовував. Результат – перемога господарів з рахунком 2:0.

Манчестер Сіті має в активі 41 очко та залишився на 2 місці, Челсі здобув 34 пункти та піднявся на 3 місце.