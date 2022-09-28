"Завжди думаємо про Україну, військових і те, що відбувається в нашій країні. На гру з Шотландією ми виходили дуже зарядженими, багато людей прийшло, хотіли перемогти.

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй, розписавши нічию з Шотландією у вирішальному матчі

Грали на перемогу – для вболівальників, України та наших бійців на фронті. Чесно, з такими думками виходимо на кожен матч.

Дуже переживали за молодіжну збірну, яку хочемо привітати з виходом на чемпіонат Європи – це історична подія", – цитує Степаненка Tribuna.

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