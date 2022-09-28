Степаненко: Всегда думаем об Украине, военных и происходящем в нашей стране
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о дополнительной мотивации для игроков национальной команды.
"Всегда думаем об Украине, военных и происходящем в нашей стране. На игру с Шотландией мы выходили очень заряженными, много людей пришли, хотели победить для них.
Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче
Играли на победу – для болельщиков, Украины и наших бойцов на фронте. Честно, с такими мыслями выходим на каждый матч.
Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы – это историческое событие", – сказал Степаненко Tribuna.
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