"Всегда думаем об Украине, военных и происходящем в нашей стране. На игру с Шотландией мы выходили очень заряженными, много людей пришли, хотели победить для них.

Украина не смогла подняться в элиту Лиги наций, расписав ничью с Шотландией в решающем матче

Играли на победу – для болельщиков, Украины и наших бойцов на фронте. Честно, с такими мыслями выходим на каждый матч.

Очень переживали за молодежную сборную, которую хотим поздравить с выходом на чемпионат Европы – это историческое событие", – сказал Степаненко Tribuna.

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