Степаненко: Такі команди, як СК Дніпро-1, чекаємо в УПЛ

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 у матчі 1/2 фіналу Кубка України (2:0).

"Було важко, суперник добре оборонявся. На початку гри були моменти, ми їх не використали.

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Команда СК Дніпро-1 набуває впевненість, сьогодні на трибунах було достатньо глядачів, було приємно. Можу команді тільки компліменти сказати.

Це хороша команда, на трибунах хороша атмосфера, поле хороше. Такі команди ми чекаємо у вищій лізі", – цитує Степаненка Tribuna.com.

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