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Степаненко: Такі команди, як СК Дніпро-1, чекаємо в УПЛ

08:25 216 Читать на русском
Степаненко: Такі команди, як СК Дніпро-1, чекаємо в УПЛ
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу над СК Дніпро-1 у матчі 1/2 фіналу Кубка України (2:0).

 
Дентінью 86’
Маркос Антоніо 90+4’
86’ Дентінью
90+4’ Маркос Антоніо

"Було важко, суперник добре оборонявся. На початку гри були моменти, ми їх не використали.

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Команда СК Дніпро-1 набуває впевненість, сьогодні на трибунах було достатньо глядачів, було приємно. Можу команді тільки компліменти сказати.

Це хороша команда, на трибунах хороша атмосфера, поле хороше. Такі команди ми чекаємо у вищій лізі", – цитує Степаненка Tribuna.com.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар
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