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Динамо – Шахтар: Степаненко розкритикував суддів кубкового матчу

17:49 682 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Степаненко розкритикував суддів кубкового матчу
Тарас Степаненко у програному кубковому матчі проти Динамо / Фото з відкритих джерел

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко охарактеризував роботу суддів у кубковому матчі проти Динамо (1:2).

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Якщо брати п'ятибальну систему, то суддівство було на одиницю, та й то не нашкрябаємо. Цей лівий суддя взагалі, переляканий", – цитує Степаненка Трибуна з посиланням на журналіста телеканалу Футбол Олега Ящука.

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Головним арбітром матчу 1/8 Кубка України Динамо – Шахтар був Віктор Копієвський. Він вилучив Степаненка у доданий час. Кияни у цьому матчі вирвали перемогу над "гірниками" завдяки голу Дениса Попова на 109-й хвилині.

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Арбітри Динамо - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України
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