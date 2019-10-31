Динамо – Шахтар: Степаненко розкритикував суддів кубкового матчу

Тарас Степаненко у програному кубковому матчі проти Динамо / Фото з відкритих джерел

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко охарактеризував роботу суддів у кубковому матчі проти Динамо (1:2).

"Якщо брати п'ятибальну систему, то суддівство було на одиницю, та й то не нашкрябаємо. Цей лівий суддя взагалі, переляканий", – цитує Степаненка Трибуна з посиланням на журналіста телеканалу Футбол Олега Ящука.

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Головним арбітром матчу 1/8 Кубка України Динамо – Шахтар був Віктор Копієвський. Він вилучив Степаненка у доданий час. Кияни у цьому матчі вирвали перемогу над "гірниками" завдяки голу Дениса Попова на 109-й хвилині.

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