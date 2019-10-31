Динамо – Шахтар: Степаненко розкритикував суддів кубкового матчу

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"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легендуКубок України — 13:00 22581
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