Динамо – Шахтер: Степаненко раскритиковал судей кубкового матча

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"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легендуКубок Украины — 13:00 961
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Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сраженийУкраина — 01:40 5803
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