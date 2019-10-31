Динамо – Шахтер: Степаненко раскритиковал судей кубкового матча

Тарас Степаненко в проигранном кубковом матче против Динамо / Фото из открытых источников

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко охарактеризовал работу судей в кубковом матче против Динамо (1:2).

"Если брать пятибалльную систему, то судейство было на единицу, и то не наскребем. Этот левый судья вообще, перепуганный", – цитирует Степаненко Трибуна со ссылкой на журналиста телеканала Футбол Олега Ящука.

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Главным арбитром матча 1/8 Кубка Украины Динамо – Шахтер был Виктор Копиевский. Он удалил Степаненко в добавленное время. Киевляне в этом матче вырвали победу над "горняками" благодаря голу Дениса Попова на 109-й минуте.

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