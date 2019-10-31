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Динамо – Шахтар: Сабо "знищив" Вербіча після Класичного

14:06 3182 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Сабо "знищив" Вербіча після Класичного
Беньямін Вербіч / Фото Футбол 24

Колишній тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо різко пройшовся по вінгеру киян Беньяміну Вербічу після перемоги над Шахтарем у Кубку України (2:1).

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Мені не подобається гра Вербіча. Він жахливо понизив до себе вимоги. Дуже погано грає. Хоче все сам зробити, багато помиляється, втрачає м'яч. За збірну він грав зовсім по-іншому, а тут щось незрозуміле з ним відбувається. В будь-якому разі, йому потрібно переглянути своє ставлення до гри. Якщо Вербіч хоче йти з Динамо, в нього є пропозиції чи не дають піти – все одно так ставитися до гри не можна.

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Беньямін бере гру на себе, коли потрібно віддавати, обрізається – небезпечні контратаки привозить на свої ворота... Чекав, коли його замінять, і це таки сталося. Мені не подобаються ні його гра, ні поведінка. Якщо готується піти в іншу команду – потрібно його відпустити, взяти за трансфер гроші і нехай собі йде на здоров'я", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

В поточному сезоні УПЛ Вербіч провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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Теги
Динамо - Шахтар Динамо Динамо Кубок України Йожеф Сабо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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