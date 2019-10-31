Динамо – Шахтар: Сабо "знищив" Вербіча після Класичного

Колишній тренер збірної України та Динамо Йожеф Сабо різко пройшовся по вінгеру киян Беньяміну Вербічу після перемоги над Шахтарем у Кубку України (2:1).

"Мені не подобається гра Вербіча. Він жахливо понизив до себе вимоги. Дуже погано грає. Хоче все сам зробити, багато помиляється, втрачає м'яч. За збірну він грав зовсім по-іншому, а тут щось незрозуміле з ним відбувається. В будь-якому разі, йому потрібно переглянути своє ставлення до гри. Якщо Вербіч хоче йти з Динамо, в нього є пропозиції чи не дають піти – все одно так ставитися до гри не можна.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відеоогляд матчу з диво-голом Сидорчука та переможним м'ячем чемпіона світу

Беньямін бере гру на себе, коли потрібно віддавати, обрізається – небезпечні контратаки привозить на свої ворота... Чекав, коли його замінять, і це таки сталося. Мені не подобаються ні його гра, ні поведінка. Якщо готується піти в іншу команду – потрібно його відпустити, взяти за трансфер гроші і нехай собі йде на здоров'я", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

В поточному сезоні УПЛ Вербіч провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду