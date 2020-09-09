"Ми – професіональні спортсмени, тому завжди є якісь невеликі запалення. Іноді доводиться відновлюватися в короткий відрізок часу перед іграми. Слава богу, нічого серйозного немає. Лікарі ще раз мене оглянули і сказали, що все це було через навантаження.

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Ми провели важкий матч зі Швейцарією (2:1), був невеликий дискомфорт, але нічого надприродного, тому після вихідних вже повернусь до тренувань", – сказав Степаненко в ефірі Shakhtar news.

Нагадаємо, Тарас несподівано не потрапив до заявки "синьо-жовтих" на матч проти Іспанії (0:4), пізніше стало відомо, що у 31-річного гравця мікропошкодження.

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