"Я стурбований більше не за те, що Пятов пропускає. В принципі це нормальна ситуація для воротарів. Але останнім часом впадає в око те, що він припускається помилок у плані виходу з оборони. У нього трохи підвищився брак при передачах.

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Через це команда починає нервувати, переживати. І від цього, звичайно ж, страждає гра. Мене турбує, що Андрій почав невпевнено діяти при виході з оборони", – цитує Гая Meta-ratings.com.ua.

У новому сезоні Пятов зіграв у трьох офіційних матчах, в яких пропустив 8 м'ячів.

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