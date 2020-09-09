"Мы - профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава богу, ничего серьезного нет. Врачи еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки.

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Мы провели тяжелый матч со Швейцарией (2:1), был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного, поэтому после выходных уже приступлю к тренировкам", – сказал Степаненко в эфире Shakhtar news.

Напомним, Тарас неожиданно не попал в заявку "сине-желтых" на матч против Испании (0:4), позже стало известно, что у 31-летнего игрока микроповреждение.

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