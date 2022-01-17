"Чесно кажучи, ще до переходу я вивчив усіх гравців Шахтаря, але з жодним бразильцем на полі не перетинався.

Тобіас офіційно приєднався до Шахтаря

Фантастичний клуб та великі гравці. Також відзначу чудового тренера, працювати з яким буде фантастикою.

Я граю на правому фланзі, як і Тете. Він фантастичний гравець. Грати з ним, як і з Додо дуже класно. Це допоможе мені адаптуватися та прогресувати швидше. В Україні дуже холодно, але до цього, гадаю, я адаптуюсь", – сказав Тобіас у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Тобіас разом зі ще одним новачком – Давідом Нересом – нині перебувають на зборах головної команди у Туреччині.

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