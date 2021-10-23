32-річний хавбек "гірників" та збірної України не дограв зустріч з полтавцями до кінця.

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В одному з моментів Тарас відчув дискомфорт, замість нього на 55-й хвилині вийшов Георгій Судаков. Коли Степаненко покидав футбольне поле, то тримався за задню поверхню стегна. Ймовірно, у нього м'язова травма.

Загалом в активі досвідченого українця 17 поєдинків за Шахтар цього сезону, включно з грою проти Ворскли. Також Тарас Степаненко взяв участь у трьох матчах відбору до ЧС-2022 у вересні-жовтні.

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