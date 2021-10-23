Матч 12-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Ворскла будет иметь горький привкус для полузащитника Тараса Степаненко.

32-летний хавбек "горняков" и сборной Украины не доиграл встречу с полтавчанами до конца.

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В одном из моментов Тарас почувствовал дискомфорт, вместо него на 55-й минуте вышел Георгий Судаков. Когда Степаненко покидал футбольное поле, то держался за заднюю поверхность бедра. Вероятно, у него мышечная травма.

Всего в активе опытного украинца 17 поединков за Шахтер в этом сезоне, включая игру против Ворсклы. Также Тарас Степаненко принял участие в трех матчах отбора к ЧМ-2022 в сентябре-октябре.

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