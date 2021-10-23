"Складно залишити позаду останній матч (проти Реала, – прим.). Але зараз важливо перегорнути цю сторінку і сконцентруватися на чемпіонаті, щоб взяти три очки в першому ж поєдинку.

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Тренер добре організовує тренування. Вірю, що всі гравці себе нормально почувають, є час на відновлення, щоб повернутися до матчів у найкращих кондиціях.

Ворскла на третій сходинці, взяла гору в чотирьох останніх матчах. Вірю, що вони будуть намагатися пресингувати, що буде відкритий футбол. Команда сильна, але це буде поєдинок великих гравців – сподіваюся, Шахтар зможе перемогти.

Шахтарю важливо вийти на переможний шлях. Це дуже важливо. У чемпіонаті потрібно вигравати абсолютно всі поєдинки, якщо хочеш стати чемпіоном. Наступні зустрічі будуть найважливішими, і ми зробимо все, щоб перемогти. Завжди зосереджені на результаті і йдемо до однієї мети – стати чемпіонами", – цитує Марлона офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок між полтавською та донецькою командами відбудеться вже сьогодні, 23 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

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